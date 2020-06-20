Трамп пообещал, что Болтон «дорого заплатит» за публикацию своих мемуаров
20.06.2020, 18:16, Новости дня
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон должен «заплатить очень дорого» за публикацию своих мемуаров, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
Болтон нарушил закон, опубликовав секретную информацию в «огромных количествах», сообщил Трамп в своем Twitter.
«Он должен заплатить очень дорого за это, как и те другие, которые делали это до него. Это никогда не должно повториться», – добавил он.
В субботу суд в США разрешил публикацию книги Джона Болтона, несмотря на возражения американских властей.
Администрация Трампа считает, что в книге есть секретные сведения, а Болтон не стал согласовывать ее содержание с властями страны.
Трамп в книге представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом. Выход книги запланирован на 23 июня.
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