 

Трамп пообещал, что Болтон «дорого заплатит» за публикацию своих мемуаров

20.06.2020, 18:16, Новости дня

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон должен «заплатить очень дорого» за публикацию своих мемуаров, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Болтон нарушил закон, опубликовав секретную информацию в «огромных количествах», сообщил Трамп в своем Twitter.

«Он должен заплатить очень дорого за это, как и те другие, которые делали это до него. Это никогда не должно повториться», – добавил он.

В субботу суд в США разрешил публикацию книги Джона Болтона, несмотря на возражения американских властей.

Администрация Трампа считает, что в книге есть секретные сведения, а Болтон не стал согласовывать ее содержание с властями страны.

Трамп в книге представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом. Выход книги запланирован на 23 июня.



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