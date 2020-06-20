Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом

20.06.2020, 18:15, Разное

“Я решила расстаться ради благополучия моей семьи”, – сказала

артистка. Анджелина Джоли назвала свое решение “правильным”. Знаменитость

добавила, что продолжает заботиться о благополучии детей.

Джоли поведала, что ее молчанием по поводу развода с Питтом

многие воспользовались. Из-за этого ее наследников оболгали в СМИ. Анджелине

приходится постоянно напоминать отпрыскам о реальном положении вещей. “Важно

лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение”, – заметила

голливудская дива. По словам артистки, ее дети храбрые и сильные.

Знаменитость сказала, что ее приемные отпрыски прошли “прекрасный

путь”, чтобы стать частью семьи. В доме Анджелины понятия “усыновление” и “детский

дом” – имеют позитивное значение. Джоли признает, что не может рассказать

приемным отпрыскам о беременности, однако может детально описать то

путешествие, которое она проделала, чтобы их найти. “О том, что я

почувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза”, – поведала

звезда Голливуда.

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Публикация от Celebrity news �� (@scandalradar) 19 Июн 2020 в 4:30 PDT