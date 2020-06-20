Мнение: Имидж и ароматы

20.06.2020, 18:15, Разное

В ленте моей много постов про имидж, открытых и закрытых, и я часто вижу одну ошибку.

Людям все время кажется, что выраженные черты надо чем-то компенсировать, как бы “смягчать”.

Именно от этого женщины с огромной Д стараются носить рюшки, они так “смягчают” свой большой нос и массивный подбородок.

Но если с Д и С и с тем, что смягчать их не нужно, а нужно усиливать, мы с вами разобрались, три года повторяя одно и то же, то насчет всего остального упорное стремление людей компенсировать черты типа сохраняется несмотря ни на что.

Сегодня в ленте, например, я прочитала, что женственным женщинам нельзя пользоваться сладкими духами, будет “слишком много женственности”. Даже “щипцы” сюда за уши притянули. Дескать, слишком много женственности – это щипцы.

До этого я много раз читала, что женственным женщинам надо вести себя пожестче, иначе их не уважают. Вот и вчера в письме был на это намек. Дескать, очень красивая и женственная женщина сама по себе вызывает у мужчин желание флирта, не ее кокетство, а ее красота. Если эту мысль продолжить, можно додуматься до того, что женственной женщине на работе вообще не место, а место ей у плиты. Или что слишком женственная женщина должна вести себя как жесткая Д, чтобы мужчины-подчиненные не отвлекались на ее женственность.

Очень много бреда я читаю, в общем, на тему “компенсации”. И давайте наконец разберемся, почему людей так и тянет искать щели в этой теме и протискивать туда свой хаос. Очень хочется смешать теплое и холодное, мягкое и жесткое, и получить не стиль, а бурдомес.

Я могу вам даже тест предложить короткий для самопроверки. Если вам кажется, что С надо компенсировать Д, а женственность или мужественность надо гасить, чтобы выглядеть не противными самками и самцами, значит в имидже у вас бурдомес. Не красивая эклектика, а самый настоящий бурдомес. Подойдите к зеркалу и посмотрите, как разные части лица спорят между собой, все это конфликтует с вашей одеждой и вашей фигурой. Вы будто собраны из случайных пазлов. А все потому, что путаете баланс и ноль.

Есть такой баг у короны, основа короны равенства. Ведь корона равенства не только на гендеры и секс распространяется, корона равенства бывает в разных сферах жизни. Суть этой короны – жадность. Не хочется быть Д, хочется быть и С тоже. Не хочется быть женщиной, хочется и мужские бонусы под себя загрести. Не хочется быть блондинкой, хочется и брюнеткой быть тоже. Хочется все, все, все, не сожрать, так понадкусывать.

Избавляйтесь от жадности, друзья, иначе никогда не сделаете себе хороший имидж и вообще в теме имиджа не сможете хорошо разобраться. Для хорошего имиджа очень важно определить границы своего типа и оставаться в них, не зарясь на все другое, не затаскивая себе и то, и это. Иначе вы Грязь, но и Эфир тоже, и немного Молния, а еще Вода конечно, вы хотите собраться все лучшее из каждого типа. Когда вы читаете про достоинства типа, ваши завистливые глазки становятся маленькими и обиженными. Вам тоже хочется такое, вы начинаете лихорадочно думать, а нельзя ли вам тоже стать этим типом. А потом про другой тип, и вам опять завидно. Только поэтому вы мечетесь и не можете определить свой тип.

Вот еще один тест. Если вы никак не можете определить свой тип и мечитесь не между двумя соседними, а по всему кругу, это ваша жадность. Не внешность у вас такая странная, специфическая, нет. Наоборот, ваша внешность так хаотична из-за жадности. Вы таскаете черты из разных типов и собираете у себя, а потом по вашим фото невозможно определить тип, потому что так все намешано как в салате оливье и залито светом через фильтр как майонезом.

Люди с классным стилем имеют одно характерное качество: они умеют себя ограничивать. Они точно знают, что из стиль вот от сих и до сих, дальше нельзя. Рыжий цвет хорош, но им его нельзя, красная помада – классная, но им нельзя, или борода растет хорошо, но не идет, ноги прямые и в общем красивые, но короткие шорты нельзя. Жадный человек все время заваливает границы в имидже, потому что он хочет и то, и это, и ноги показать, и грудь, и ягодицы, и тем себя украсить, и этим. А потом понимает, что похож на урода и обвиняет во всем свою неудачную природу.

Во всех ресурсах жадность мешает, во всех она тянет выпасть из границ, и в имидже тоже.

Если хотите разбираться в типах, просто запомните. Ничего компенсировать не нужно. Все черты, которые вписываются в тип, надо подчеркивать и выделять.

Во вчерашнем письме было очень важно обратить на подмену. Женщина решила, что она – СЖМ, даже СЖД (несмотря на 33 года), а значит ей нужно ходить с распущенными волосами и в длинных платьях, цветастых возможно или романтичного покроя. Раз она СЖМ, то ей идет строить глазки, поправлять волосы и много улыбаться. Вот это типичное фарисейство “человек для субботы”. Тип имиджа должен быть вписан в контекст, нельзя контекст по-штурмански пытаться притянуть к типу имиджа, точнее к одной его стороне, как вы его поняли. На работе работают, а не кокетничают и раздают всем улыбки. Одежда и прическа должна быть уместна для работы.

Это все равно как если бы вы решили, что раз вы С, вам нужно всегда улыбаться, даже если вас оскорбляют или происходит что-то трагичное. Жизнь диктует правила, а не вы навязываете свои правила жизни. Каждый раз когда вам хочется натянуть сову на глобус, спросите себя, чем вы хотите сейчас накормить свою корону.

Поведение женщины С на работе будет отличаться от поведения женщины типа Д только отдельными нюансами. Главное для той и другой на работе будет работа и адекватное работе поведение. Но сколько бы я ни предупреждала, что отличия поведения С и Д – в нюансах, запас территории у С только чуть больше, никакой С не может далеко выходить за границы.

Вот посмотрите, например, что за корона у автора поста, которая пишет, что слишком сладкие духи не идут женственным женщинам. В пример она приводит мачо, которым можно использовать сладкие ароматы, и менее маскулинных мужчин, которым нельзя пользоваться сладкими духами, чтобы не выглядеть слишком феминными.

Видите, где подтасовка?

Для женщины быть женственной – гендерная норма. Для мужчины феминность – не норма. Именно поэтому брутальный мужчина может позволить себе сладкий аромат, длинные волосы, бусы, кольца и не будет выглядеть феминно. А более феминный мужчина выйдет из границ, если будет усиливать феминные черты. Он должен оставаться в границах гендерной нормы. Именно поэтому СМСам не идут длинные волосы. Не делайте эту ошибку, не приводите женоподобных худых мужиков с длинными волосами и не пишите “идеальный СМС”. Не идеальный, потому что вываливается из границ в районе средней буквы. Для идеального имиджа вы должны оставаться в границах своего гендера. ДМС действительно может позволить себе длинные волосы, если не слишком худой. И СМО может, если ему хватает мужественности в целом. А вот СМС нет, он и так слишком нежный для мужчины. То же самое касается других традиционно феминных аксессуаров. Исключение составляет этническая стилизация. За счет этнической стилизации можно вписать в границы и украшения и длинные прически. Понимаете, что я имею в виду, и как этническая стилизация вписывает в границы то, что в других случаях из границ выталкивает?

И вот смотрите, какую подтасовку многие используют. Раз феминные элементы идут только брутальным мужчинам, значит женственные аксессуары должны идти только мужеподобным женщинам. Заметили ложь? Мужчина по умолчанию мужественный, а женщина по умолчанию женственная. Обоим надо остаться в гендерных границах, поэтому мужские костюмы стильно смотрятся на хрупких и нежных девушках и плохо на плотных, широкоплечих дамах.

Что касается ароматов, это отдельная тема в имидже. Доберемся до нее скоро.

Пока могу только несколько слов сказать. Аромат необходимо подбирать по всем трем буквам, то есть учитывая гендер обязательно и две другие характеристики.

Ароматы бывают холодными, горячими, мягкими и жесткими.

Сладкие ароматы – это Воздух. Сочетание мягкости и терпкости дает сладость

У типов водного сектора – ароматы очень свежие и нежные, с нотками цитруса.

У типов сектора Огня – ароматы горько-сладковатые, острые, терпкие, с нотками дыма.

У земных типов – кожа, табак, кора и все горько-свежие.

Если вы увлекаетесь парфюмерией, вы можете распределить ароматы по типам, руководствуясь простой аналогией. Но будьте осторожны, часто синтез – это совсем не то же самое, что сумма. И два свежих компонента дают иногда терпкий или сладковатый.

И как и все в имидже, аромат должен быть строго вписан в контекст.

Есть духи для работы, есть духи для отдыха. Для лета есть духи, для зимы. Для разной одежды подходят разные духи. Даже если вы верны на протяжении долгого времени единственному аромату, варьируйте хотя бы дозу, иначе будете выпадать из границ и выглядеть глупо, надушившись в спортзал или на пляж.

Вам пока два вопроса.

Замечали за собой стремление компенсировать характеристики? Можете отрефлексировать связь с жадностью?

Ну и про ароматы. Задумывались, по какому принципу выбираете ароматы?

Связь со своим типов видите? Или свой тип пока тоже не можете определить?

Если будете приводить название любимых ароматов, фотографию свою тоже прикладывайте.