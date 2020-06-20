 

Андрей Головачев спрогнозировал скорую гибель США из-за социалистической революции

20.06.2020, 18:09, Разное

Известный украинский политолог, экономический эксперт Андрей Головачев считает, что массовые погромы и мародерство в США не смогут пройти бесследно. Они являются предвестниками социалистической революции, которая приведет к скорой гибели страны.
Протесты, полноценные погромы, сопровождающиеся направленными против белой части населения и лозунгами с призывами “убивать богатых”, начались из-за смерти афроамериканца во время задержания. Эти негативные проявления нашли поддержку среди представителей крупных корпораций.

Как информирует интернет-издание “ПолитЭксперт”, цитирующее политолога, в реакции сверхкрупных бизнесменов и банкиров нет ничего удивительного, поскольку де-факто корпорациям удалось срастись с государством, и в результате перехода к социализму многого они не потеряют. Наоборот, благодаря социалистическому строю они смогут избавиться от частных предпринимателей, представляющих конкуренцию.

По словам Головачева, массовый переход к социализму произойдет в стране, которая является самой финансово обеспеченной во всем мире, как прогнозировал когда-то Маркс. Но события разворачиваются не по его предсказаниям, а по сценарию социолога и экономиста Йозефа Шумптера. Согласно его предположениям, капитализм положит начало для создания крупных корпораций, которым удастся задавить частную инициативу, являющуюся основой капиталистического строя.

В Соединенных Штатах капитализм разлагался в течении последних 50 лет, а сейчас он стал причиной для начала революции. Идея социализма активно развивается среди американских политиков, где Берни Сандерсу едва не удалось занять пост президента. Эксперт отметил, что погромы и грабежи заинтересовали молодежь США – 58% студентов поддерживают охватившие государство агрессивные протесты. “С Америкой покончено”, – говорит Головачев. Он полагает, что подобные события коснутся Францию, Италию, Великобританию и другие развитые страны.



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