 

Эксперт разъяснил принципы использования антивирусных программ для пользователей смартфонов

20.06.2020, 18:09, Разное

Отечественные специалисты провели анализ операционных систем, установленных на смартфонах пользователей, по итогам которого сделали выводы о необходимости использования на гаджетах антивирусных программ. Свой комментарий по данному вопросу дал профильный эксперт Петр Дзюба.
Как рассказал руководитель департамента развития бизнес-рынка АО “Кселл”, потребность в использовании программ-антивирусов напрямую зависит от того, какая именно операционная система установлена на конкретном смартфоне. В частности, базовая оболочка Android имеет лояльность к продуктам сторонних производителей, поэтому в случае её использования есть сомнения в полной безопасности программного обеспечения. В свою очередь, приложения для iOS доступны к скачиванию только с ресурса официального магазина, обеспечивающего их предварительную проверку. “Конечно, если система взломана, то ограничений в загрузке нет, но в таком случае появляется и вероятность занести на смартфон вредоносные программы”, – цитирует Петра Дзюбу издание Newinform.com.

Впрочем, эксперт поспешил успокоить и пользователей Android, напомнив им, что данная система имеет специальную функцию, ограничивающую доступ к установке программ от “чужих” производителей. Резюмируя, Дзюба отметил, что необходимость установки антивирусных приложений для владельцев девайсов может быть обусловлена скорее не необходимостью, а их привычкой или желанием. Об этом пишет интернет-издание Politexpert.net.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Ким Кардашьян запускает подкаст о правосудии и тюрьме

12.04 / Путин продлил режим самоизоляции в РФ до 30 апреля

12.05 / “Мужик сказал – мужик сделал”: Давид Манукян набил татуировку с именем Ольги Бузовой

12.04 / «Не прикасайся ко мне!» – факты и теории о передаче коронавируса

13.01 / Мнение: Украина и “новый шелковый путь”

05.06 / Декларация полунамеков

06.06 / Волочкова оплатит лечение объявившему о ее беременности “любовнику”

14.06 / Месяцы ожиданий: Решетова решилась пустить мать Тимати ко внуку

11.06 / Мнение: Рэпер SoundCloud взял под контроль часть Сиэтла

10.03 / Мнение: Корона минуса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска