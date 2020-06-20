Эксперт разъяснил принципы использования антивирусных программ для пользователей смартфонов

20.06.2020, 18:09, Разное

Отечественные специалисты провели анализ операционных систем, установленных на смартфонах пользователей, по итогам которого сделали выводы о необходимости использования на гаджетах антивирусных программ. Свой комментарий по данному вопросу дал профильный эксперт Петр Дзюба.

Как рассказал руководитель департамента развития бизнес-рынка АО “Кселл”, потребность в использовании программ-антивирусов напрямую зависит от того, какая именно операционная система установлена на конкретном смартфоне. В частности, базовая оболочка Android имеет лояльность к продуктам сторонних производителей, поэтому в случае её использования есть сомнения в полной безопасности программного обеспечения. В свою очередь, приложения для iOS доступны к скачиванию только с ресурса официального магазина, обеспечивающего их предварительную проверку. “Конечно, если система взломана, то ограничений в загрузке нет, но в таком случае появляется и вероятность занести на смартфон вредоносные программы”, – цитирует Петра Дзюбу издание Newinform.com.

Впрочем, эксперт поспешил успокоить и пользователей Android, напомнив им, что данная система имеет специальную функцию, ограничивающую доступ к установке программ от “чужих” производителей. Резюмируя, Дзюба отметил, что необходимость установки антивирусных приложений для владельцев девайсов может быть обусловлена скорее не необходимостью, а их привычкой или желанием. Об этом пишет интернет-издание Politexpert.net.