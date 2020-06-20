Россиянам дали совет по покупке билетов на отдых

20.06.2020, 18:08, Новости дня

Планирующим отдых россиянам необходимо задумываться о покупке билетов и тур-пакетов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В принципе нужно сейчас уже покупать. По ценам все пока на уровне прошлого года, в пакете даже ниже. На перелет цены сейчас – минус 25% в сравнении с прошлым годом», – отметил Барзыкин Ura.ru.

Он добавил, что стоимость билетов начнет повышаться уже в июле, но, в целом, она останется на уровне 2019 года.

Барзыкин посоветовал желающим сэкономить на отпуске обращать внимание на турпакеты от крупных операторов, работавших ранее на выездной рынок.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты. Пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма сообщила, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.