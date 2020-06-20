 

США остановили испытания гидроксихлорохина для лечения от коронавируса

20.06.2020, 18:08, Новости дня

В США решили остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса, заявили Национальные институты здравоохранения страны.

«Клинические испытания с целью оценить безопасность и эффективность гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с болезнью, вызванной коронавирусом (COVID-19), были остановлены Национальными институтами здравоохранения», – цитирует ТАСС документ ведомства.

По мнению ведомства, вред от препарата отсутствует, но маловероятно, что он принесет пользу госпитализированным пациентам с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп принимал гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса после случаев коронавирусной инфекции в Белом доме.

Китай, в свою очередь, провел исследование и выяснил, что препарат малоэффективен при лечении инфицированных новым коронавирусом пациентов и может вызывать побочные реакции.



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