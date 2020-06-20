 

Twitter заблокировал отредактированное видео о ребенке-расисте на странице Трампа

20.06.2020, 18:08, Новости дня

Социальная сеть Twitter закрыла доступ к отредактированному под формат CNN видеоролику, которым поделился в своем микроблоге президент США Дональд Трамп, в связи с тем, что на файл поступила жалоба от правообладателя.

На данный момент при попытке воспроизвести это видео Twitter показывает сообщение  «Этот медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя», передает РИА «Новости».

Видеоролик, которым поделился президент, выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На нем показано, якобы темнокожий малыш убегает от белого. Видео сопровождается титрами «испуганный малыш убегает от ребенка-расиста».

Отмечается, что авторы ролика обвиняют «фейковые» СМИ в распространении ложной информации и показывают, «как все было на самом деле».

Ранее Twitter пометил это видео как «специально обработанный медиафайл» и добавил к нему информацию о том, что ролик был «отредактирован и смонтирован с «фейковыми» титрами CNN».

Ранее медиакомпания Jukin Media, работающая в сфере лицензирования видео, сообщила, что запись, опубликованная президентом США, принадлежит одному из клиентов компании. Сообщается, что у Трампа не было разрешения на публикацию.

Напомним, президент США обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы. Он снял с соцсетей в США защиту от претензий и пригрозил закрыть Twitter.

Позднее американский лидер подписал указ, который снимает неприкосновенность с контента в социальных сетях и бросает вызов глобальным корпорациям. Это грозит стать одним из главных скандалов года.



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