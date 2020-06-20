 

Из-за подтоплений на дорогах москвичам посоветовали отказаться от поездок

20.06.2020, 18:06, Новости дня

Московским автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок из-за подтоплений на дорогах.

Перекрыто движение на Никулинской улице, возле 27 дома несколько машин затоплено. Проспект Вернадского и улица Покрышкина подтоплены частично. Движение на Варшавском шоссе затруднено. Из-за низкого расположения проезжую часть затопило, с этим разбирается глава управы Южного округа, сообщает ЦОДД в Twitter.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказал, что в столице в течение дня продолжатся дожди, местами сильные, порывистый ветер достигнет 15 метров в секунду.

Экстренное предупреждение действует до полуночи.



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