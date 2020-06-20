 

Москва считает, что на ДСНВ “свет клином не сошелся”

20.06.2020, 18:06, Новости дня

Замглавы МИД России Сергей Рябков в субботу заявил, что продолжение действия договора о стратегических наступательных вооружениях было бы правильным и логичным. Но, как сказал Рябков  "Интерфаксу", "на этом договоре свет клином не сошелся".

У РФ есть что предложить США в области контроля над вооружениями и нераспространения. Консультации дипломатов двух стран запланированы в Вене 22-23 июня.

США вступают все больше в период избирательной кампании, отметил Рябков, поэтому разговор со спецпредставителем президента США Маршаллом Биллингсли будет касаться широкого спектра вопросов.

Также РФ выскажет недовольство обвинениями Госдепа США в нарушении договора по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, но фокусировать на этом не будет.

"Нам нужен путь вперед", — заключил Рябков.



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