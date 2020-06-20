Болтона могут наказать за книгу

20.06.2020, 18:06, Новости дня

Федеральный суд американского округа Колумбия отклонил иск Минюста США, который требовал запретить публикацию мемуаров бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

В суде пришли к выводу, что приказ о запрете публикации не сможет предотвратить "нанесение непоправимого ущерба". Вместе с тем судья Ройс Ламберт признал, что Болтон "поставил под удар" национальную безопасность страны. За это ему может грозить административная и даже потенциально уголовная ответственность, пишет ТАСС.

Таким образом, публикацию мемуаров Болтон разрешили, несмотря на возражения Белого дома. Там утверждают, что в книге приведены секретные сведения, а ее содержание экс-советник Трампа должен был согласовать с американскими властями. Кроме того, а администрации президента требуют от Болтона убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.

Сам автор утверждает, что никаких секретных сведений в его труде нет. В издательстве говорят, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию нельзя. Накануне заседания суда некоторые американские СМИ опубликовали отрывки из мемуаров с резкой критикой Трампа, отмечает РИА Новости.

Между тем американский лидер написал в своем Twitter, что Болтон должен понести очень серьезную ответственность за публикацию мемуаров, поскольку в них содержатся представляющие государственную тайну сведения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг заявления Болтона, который утверждал, что Владимир Путин якобы может легко манипулировать Трампом.