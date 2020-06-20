Грузия отмечает Всемирный день беженцев

20.06.2020, 18:06, Новости дня

Всемирный день беженцев, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно отмечается 20 июня. Согласно информации ООН, в мире каждую минуту 24 человека вынуждены покинуть свои места проживания из-за войн, преследования или угроз для жизни.

Офис омбудсмена Грузии распространил заявление в связи с Международным днем беженцев, в котором отмечает особую необходимость защиты прав беженцев в текущем году из-за пандемии. В связи с этим омбудсмен приветствует оказание помощи лицам, пользующимся международной защитой, со стороны грузинского государства. Хотя критике подверглось то, что одновременно соискатели убежища не получили поддержки со стороны властей, несмотря на то, что это является их «конституционной обязанностью», а также учитывая то, что ввиду закрытия границ из-за коронавируса, данные лица оказались в особенно сложном положении.

«Аппарат омбудсмена надеется, что государство улучшит правовой статус беженцев и обеспечит долгосрочное решение их проблем с учетом обязательств, признанных международным и внутренним законодательством», – сказано в заявлении от 20 июня.

Согласно информации омбудсмена, в декабре 2019 года в Грузии под международной защитой проживали 1360 человек, из них 504 – имели статус беженца и 856 – гуманитарный статус. По официальным данным, в основном это граждане Ирака, Украины, России и Египта. Хотя, как говорится в докладе Омбудсмена, со стороны властей ежегодно растет количество отказов в предоставлении статуса иностранным гражданам. Так, если в 2015 году отрицательный ответ получили 25% искателей международной защиты, то в последующие годы этот показатель растет и в 2019 достигает – 84%. Причем в 2019 году в МВД Грузии поступило 1 237 заявлений от соискателей убежища. Преимущественно это были граждане Ирана, Египта, Индии, РФ и Турции.

ВПЛ в Грузии

Несмотря на то, что в Грузии последняя волна вынужденного перемещения была в 2008 году, во время российско-грузинской войны, из-за притеснения со стороны оккупационных режимов и нарушения прав человека, определенное количество этнических грузин, согласно официальной статистике, по сей день ежегодно уезжает из своих домов в Абхазии и Цхинвальском регионе.

В обоих регионах местные власти закрыли все грузинские школы, также в Абхазии приостановлена выдача грузинам местных документов. В частности, тем жителям Абхазии, которые признают себе этническими грузинами и не хотят менять национальность, местные власти выдают «вид на жительство», который позволяет им сохранять гражданство Грузии, но полностью лишает их политических прав и прав на приобретение имущества. Соответственно, из-за дискриминации многие грузины, проживающие в этих регионах, вынуждены или уехать за границу или же переехать на территорию подконтрольную Тбилиси.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Грузии зарегистрировано более 282 тысяч вынужденных переселенцев (ВПЛ). При этом первая волна переселения, в результате этнического преследования, произошла в 1991-1993 годах.

Статистика

По данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19.26%, доля этнических абхазов выросла до 50.71% населения.

В то же время если в Южной Осетии, согласно официальным данным, в 1989 году проживало 66,21 % осетин и 28,97 % грузин, в 2015 году по результатам переписи населения, число грузин сократилось до 7, 41%, в то время как этнические осетины сегодня составляют 89, 94% населения.

Разные судьбы

Среди грузинских ВПЛ есть и много успешных людей, которые достигли успеха как в масштабах страны, так и за её пределами.

Среди них, наверное, наиболее известный – Демна Гвасалия, креативный директор дома мод Balenciaga. В его случае, как он говорит, трагедия утраты пережитая в детстве, сформировала в нем определенные навыки, которые способствовали его успеху в жизни.

«Мне было 12, когда у нас было отнято все, и мы должны были начать жизнь с нуля. Думаю, это делает тебя другим человеком, когда пройдена такая война, ты по жизни двигаешься гораздо быстрее, легче идешь на риск и решения принимаешь проще», – сказал Гвасалия два года назад в интервью грузинским СМИ.

В то же время не все сумели преодолеть трудности вынужденного переселения и выстроить новую, благополучную жизнь на новом месте.

Несмотря на то, что решение проблемы оккупации присутствует на повестке дня всех политических партий Грузии, включая находящихся во власти, квартирный вопрос остается главной проблемой для большинства ВПЛ в Грузии на протяжении уже почти тридцати лет.

Из более чем 89 тысяч семей вынужденных переселенцев, зарегистрированных в Грузии, государство пока обеспечило постоянным и надежным жильём только около 40 тысяч семей. Как заявил 28 мая грузинский премьер Георгий Гахария, государство до конца года передаст в собственность квартиры еще 1800 семьям (приблизительно 6 тысяч человек).

ВПЛ недовольны и пособием, которое получают от государства. Оно составляет около 15 долларов США на человека. Часть выдворенных лиц из Абхазии и Цхинвальского региона едет на заработки за границу. Преимущественно, это нелегальное трудоустроиство.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.