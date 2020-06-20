В гостях у Леброна Джеймса: экскурсия по впечатляющему особняку баскетболиста за 52 миллиона долларов

20.06.2020, 18:00, Разное

Американский баскетболист, суперзвезда НБА, форвард клуба НБА “Лос-Анджелес Лейкерс” – или, как его называют в СМИ, Король Джеймс – теперь может называть себя и “Королем Голливудских холмов”, ведь недавно он приобрел там один из самых роскошных особняков с завораживающим видом на Лос-Анджелес. Сделка обошлась спортсмену в 52 миллиона долларов (3 640 000 000 рублей). Согласитесь, цена впечатляет, поэтому не терпится узнать, что же Леброн Джеймс получил за такую сумму!

Особняк находится на возвышении и скрыт от любопытных глаз (но не квадрокоптеров и вертолетов папарацци) холмом с одной стороны и густой растительностью и высоким забором с других. Общая площадь – особняка и окружающей его территории – составляет 1486 квадратных метров. Основной “фишкой” недвижимости, от которой сложно отвести взгляд, является инфинити-бассейн в форме бумеранга. Рядом с ним находится спа-зона с сауной, флоат-капсулой и гидромассажной ванной, зона для принятия солнечных ванн и вечеринок под открытым небом, а в самом бассейне – лаунж-островок с диванчиками и очагом в центре. Вид, который открывается с этих диванчиков, шезлонгов и из панорамных окон дома – можно оценить не только на фотографиях, но и в видео ниже.

В самом особняке имеются 6 спален, 10 ванных комнат, тренажерный зал, бильярдная комната, комната для хранения сигар, винный погреб и симулятор для игры в гольф.