Лысый стал главой Госуправления делами Украины

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20.06.2020, 17:57, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами. Соответствующий указ подписан 19 июня.

Прежний глава управления Сергей Борзов назначен главой Винницкой государственной администрации.

Лысый с января 2020 года был его заместителем. До этого он возглавлял Международный детский центр “Артек”, был заместителем городского головы Каменца-Подольского Хмельницкой области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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