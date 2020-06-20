 

Замглавы ГБР Бабиков прокомментировал дело Черновол и конфликт с Аваковым

20.06.2020, 17:57, Новости дня

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков утверждает, что не принимал участия в составлении подозрения бывшему депутату Верховной Рады от “Народного фронта” Татьяне Черновол и не понимает острой реакции на происшедшее министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Бабиков рассказал в интервью “РБК-Украина”, которое опубликовано 19 июня.

10 апреля Аваков написал пост в Facebook в связи с обысками и предъявлением сотрудниками ГБР подозрения экс-нардепу, в нем он назвал Бабикова Бибиковым и посоветовал уйти в отставку.

“Из этого эмоционального поста я так и не увидел, что именно я сделал в этом деле и что я сделал с нарушением закона. Решение о выделении этого дела из большого уголовного производства в “майдановском” управлении принимали прокуроры соответствующего департамента ГПУ. Это не входит в полномочия ни заместителя директора ГБР, ни следователей. Прокуроры приняли решение выделить дело и определить подследственность по киевскому территориальному управлению ГБР”, – рассказал замглавы ГБР.

Он утверждает, что деятельность теруправлений бюро находится вне пределов его компетенции. При этом Бабиков не отрицает, что был знаком с делом Черновол.

“Я говорю о том, что не принимал в нем никаких процессуальных решений и никаких команд не давал. О том, что делается в территориальных управлениях, я знаю, но в процессуальную деятельность по этому конкретному делу не вмешивался, это однозначно”, – уверяет он.

Комментируя фабулу подозрения Черновол в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек, Бабиков отметил, что есть различные трактовки понятия “умысел убийства”.

“Если человек понимает, что в результате его действий может наступить смерть другого человека, даже незнакомого, это уже умышленное убийство. Просто есть преступления, где в этом легко разобраться, а есть те, где нужно иметь определенный опыт и знания в области уголовного права”, – прокомментировал он.

18 февраля 2014 года начался завершающий этап Революции достоинства. Организованное оппозицией шествие (“Мирний наступ”) в правительственном квартале было разогнано силовиками и титушками. В этот день погибли 22 евромайдановца, пятеро сотрудников МВД Украины и сторож штаба Партии регионов, который митингующие подожгли бутылками с зажигательной смесью. Гибель милиционеров стала для властей поводом объявить антитеррористическую операцию, которая привела к штурму Майдана в ночь на 19 февраля.

10 апреля 2020 года следователи ГБР провели обыски по месту жительства Черновол, ей выдвинули подозрение в убийстве мужчины 1948 года рождения.

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк отмечал, что признаков насильственной смерти у погибшего следователи не обнаружили, он мог спастись, но задержался в помещении. Горбатюк считает, что оснований для предъявления подозрений Черновол нет.

В ГБР заявляли, что находятся вне политики.

Экс-нардеп находится под ночным домашним арестом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Италия готова ослабить карантин — но коронавирус не дремлет

21.04 / “Подозреваемый в серой шубе”. В центре австралийского города во время карантина прыгал кенгуру

24.04 / Воробьев поручил увеличить число врачей для лечения пациентов с коронавирусом

19.05 / MSNBC – для Лас-Вегаса пандемия может стать катастрофой

12.06 / В Сети появились данные о планшете Samsung Galaxy Tab S7

17.06 / Программист Лисов, отсидевший в американской тюрьме, вылетел в Москву

15.06 / Стартовала информационная кампания «Волонтеров Конституции»

10.05 / За сутки в России – свыше 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10.06 / Израильский дипломат оценил вероятность присутствия Нетаньяху на параде Победы

16.06 / Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска