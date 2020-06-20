Замглавы ГБР Бабиков прокомментировал дело Черновол и конфликт с Аваковым

20.06.2020, 17:57, Новости дня

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков утверждает, что не принимал участия в составлении подозрения бывшему депутату Верховной Рады от “Народного фронта” Татьяне Черновол и не понимает острой реакции на происшедшее министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Бабиков рассказал в интервью “РБК-Украина”, которое опубликовано 19 июня.

10 апреля Аваков написал пост в Facebook в связи с обысками и предъявлением сотрудниками ГБР подозрения экс-нардепу, в нем он назвал Бабикова Бибиковым и посоветовал уйти в отставку.

“Из этого эмоционального поста я так и не увидел, что именно я сделал в этом деле и что я сделал с нарушением закона. Решение о выделении этого дела из большого уголовного производства в “майдановском” управлении принимали прокуроры соответствующего департамента ГПУ. Это не входит в полномочия ни заместителя директора ГБР, ни следователей. Прокуроры приняли решение выделить дело и определить подследственность по киевскому территориальному управлению ГБР”, – рассказал замглавы ГБР.

Он утверждает, что деятельность теруправлений бюро находится вне пределов его компетенции. При этом Бабиков не отрицает, что был знаком с делом Черновол.

“Я говорю о том, что не принимал в нем никаких процессуальных решений и никаких команд не давал. О том, что делается в территориальных управлениях, я знаю, но в процессуальную деятельность по этому конкретному делу не вмешивался, это однозначно”, – уверяет он.

Комментируя фабулу подозрения Черновол в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек, Бабиков отметил, что есть различные трактовки понятия “умысел убийства”.

“Если человек понимает, что в результате его действий может наступить смерть другого человека, даже незнакомого, это уже умышленное убийство. Просто есть преступления, где в этом легко разобраться, а есть те, где нужно иметь определенный опыт и знания в области уголовного права”, – прокомментировал он.

18 февраля 2014 года начался завершающий этап Революции достоинства. Организованное оппозицией шествие (“Мирний наступ”) в правительственном квартале было разогнано силовиками и титушками. В этот день погибли 22 евромайдановца, пятеро сотрудников МВД Украины и сторож штаба Партии регионов, который митингующие подожгли бутылками с зажигательной смесью. Гибель милиционеров стала для властей поводом объявить антитеррористическую операцию, которая привела к штурму Майдана в ночь на 19 февраля.

10 апреля 2020 года следователи ГБР провели обыски по месту жительства Черновол, ей выдвинули подозрение в убийстве мужчины 1948 года рождения.

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк отмечал, что признаков насильственной смерти у погибшего следователи не обнаружили, он мог спастись, но задержался в помещении. Горбатюк считает, что оснований для предъявления подозрений Черновол нет.

В ГБР заявляли, что находятся вне политики.

Экс-нардеп находится под ночным домашним арестом.