Стали известны подробности о женщине, подозреваемой в закатывании сына в бетон

20.06.2020, 17:53, Новости дня

Подозреваемой в убийстве собственного ребенка и сокрытии останков его тела в бетоне в Астраханской области является местный экс-депутат и общественница Галина Морозова, пишут СМИ.

После пропажи ребенка в начале марта Морозова обратилась в правоохранительные органы с заявлением, после чего она и другие родственники погибшего стали сообщать, что ребенка якобы видели в других местах, передает «Комсомольская правда».

«У нас есть видео, где наш сын уезжает от оперативников на скутере. По комплекции мы его опознали. Есть дети, которые говорят, что он «стрелял» мелочь возле ТЦ «Алимпик». Волонтеры туда уже сориентированы», – говорила Морозова.

По данным издания, Морозова вела активную общественную жизнь, ранее была местным депутатом, в 2019 году была претендентом на пост губернатора региона.

Также Морозова активно выступала против режима самоизоляции по коронавирусу, введенного по всей стране и публиковала соответствующее видео.

В субботу СУ СК по Астраханской области сообщил, что в регионе задержана женщина, подозреваемая в убийстве 12-летнего сына гантелей. Тело мальчика нашли в бетоне под полом дома, принадлежащего старшему брату убитого.

Ведомство отмечало, что семья потерпевшего пыталась запутать следователей, сообщая, что ребенка якобы видели около дома. Родственники с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения, чтобы придать видимость тому, что он еще жив.