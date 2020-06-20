 

Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе

20.06.2020, 17:48, Новости дня

Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.

«Обвиняемый Болтон играл с национальной безопасностью Соединенных Штатов. Он оставил свою страну незащищенной перед ущербом и себя – перед гражданской (потенциально уголовной) ответственностью. Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Правительство не смогло установить, что судебный запрет (на публикацию книги) предотвратит невосполнимый ущерб. Соответственно, это ходатайство отклонено», – говорится в постановлении судьи Ройса Ламберта, передает РИА «Новости».

Напомним, администрация Трампа считает, что в книге есть секретные сведения, а Болтон не стал согласовывать ее содержание с властями страны.

Трамп в книге представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом. Выход книги запланирован на 23 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Мадонна заявила об обнаружении у нее антител к COVID-19

07.06 / Во фракции “Слуга народа” подтвердили, что нардепа Заславского избили

20.04 / Полиция открыла уголовные производства из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах

14.05 / В Москве столкнулись два автозака

08.06 / Анонсирован четырехчасовой отчет правительства перед Госдумой

17.05 / Генсек ООН обеспокоился уязвимостью геев из-за COVID-19

17.05 / ПЦУ анонсировала всеукраинскую молитву против эпидемии

29.05 / Режиссер Самвел Гаспаров умер от коронавируса

10.04 / Генеральный прокурор Уильям Барр назвал безосновательным расследование «вмешательства России» в выборы в США

07.05 / СМИ: Саакашвили войдет в совет Украины по реформам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска