Мнение: Ужас-ужас

20.06.2020, 17:40, Разное

ВОЗ вчера сообщила, что она фиксирует новый рост заболеваемости коронавирусом – за сутки зафиксировано более 150 тысяч случаев, половина из них – на американском континенте. Из чего делается вывод о новой волне пандемии.

ВОЗ, как обычно, в своем репертуаре. 150 тысяч в сутки – это ужас-ужас. Домохозяйки в шоке.

Правда, всё постигается в сравнении. В одной-единственной Москве (город, конечно, большой, но с американским континентом все же не сравнить) в сезонную эпидемию гриппа в сутки может фиксироваться от 90 до 120 тысяч заболевших. И это вполне нормальный показатель, во всяком случае до нынешней дикой истории с "пандемией" никто не рвал волосы, не собирал экстренные пресс-конференции, не объявлял состояние катастрофы. Вполне жизненная ситуация, причем регулярно повторяющаяся.

Если 150 тысяч на целый континент – это по мнению ВОЗ катастрофа, то немедленно возникает вопрос либо в ее компетенции, либо в ее ангажированности.

Судя по всему, речь идет не о "второй волне", а о том, что болезнь добралась до Американского континента. Кстати, очень неблагополучного в социальном плане. Даже если не брать Венесуэлу, которая вышла на первое место по числу беженцев в мире, опередив в этом показателе даже девять лет воюющую Сирию, то вся Латинская Америка – явно не образец. Прошедшие осенью прошлого года по ней массовые протесты, которые закончились местами даже свержением правящих режимов – это не от сытой и благополучной жизни. А там, где социальная катастрофа – там всегда проблемы и с коллективным здоровьем, и с коллективным иммунитетом. Вирусы же бьют в первую очередь по ослабленным в иммунном плане людям – так что удивление вызывает лишь то, что болезнь так подзадержалась на этой территории.

Первый удар континент получил в США, что вполне логично – во-первых, транспортная связность США с остальным миром крайне высока, а потому именно туда вирус и должен был попасть в первую очередь. Во-вторых, зверская и социально чудовищная система здравоохранения США – явно не образец для подражания. Это квинтэссенция того, как не нужно организовывать систему здравоохранения, как систему охраны здоровья нации. Отдельных платежеспособных клиентов эта система обслуживает на высшем уровне, здесь можно только завидовать, но вот в масштабах страны – увы, американцам хвастать нечем. Миллионы людей, у которых просто нет денег для нормального медицинского обслуживания, которые на любой чих принимают тонны антибиотиков, выжигающих их иммунитет – это поля планктона для любого вируса, который просто обжирается дармовой едой в лице массово нездоровых людей.

Южнее США ситуация еще плачевнее, поэтому вирусное заболевание, добравшись, наконец, до этих пастбищ и угодий иммунно больного населения, просто обязано развернуться в полную мощь. Видимо, поэтому и фиксируется рост заболеваемости.

Ответ вирусу лежит в непрямой по отношению к нему плоскости – борьба с вирусными заболеваниями должна вестись в первую очередь на "профилактическом фронте". Если вы хотите минимизировать риски – делайте свое население здоровым. Делайте упор не на лечении, а на формировании здорового образа жизни, создание человеческих условий, ликвидируйте бедность, снижайте стрессовую нагрузку, поднимайте на индивидуальном уровне сопротивляемость организма людей. Правда, в таком случае нужно заниматься экономикой, социальной сферой, снижать уровень социального неравенства и много чего еще. Для капитализма (да еще и периферийного) это невозможно. Он про другое. А потому низкий уровень иммунной защиты неизбежно ведет к рискам заболеваемости людей. Не вирус виноват в том, что болеют миллионы людей и умирают сотни тысяч. Виновата социальная система, продуцирующая неблагополучие и слабую защищенность.

Вирус – это природный механизм выбраковки слабых особей. Природе вообще без разницы этот ваш гуманизм, ее задача всегда одна и та же – прореживать популяцию, поддерживая ее устойчивость, удаляя из нее слабых. В этом смысле гуманные подходы клинической медицины – спасти максимально большое число заболевших людей – идут на самом деле против природы. Лечение приводит к тому, что удельный вес нездоровых особей в популяции постоянно растет, а значит – вирусы становятся все более "злобными" и летальными. Возникает парадокс – чем лучше клиническая медицина, тем больше больных, которые выживают, а значит – делают популяцию все более слабой. Поэтому решение парадокса и является непрямым: нужно повышать здоровье популяции, тогда число потенциальных больных будет сокращаться. Тогда риски эпидемий тоже будут снижаться, тогда будет падать нагрузка на клиническую медицину, а значит – она сможет качественно маневрировать ресурсом, а значит – будут выживать те, кто сегодня при "размазанном" ресурсе обречен. Возникает новый парадокс – здоровая популяция может позволить себе гуманизм и поддерживать жизнь слабых особей без фатальных последствий для коллективного здоровья. Больная популяция может позволить себе только одно – демагогию о гуманизме. И создавать рынки сбыта все новых и новых лекарственных препаратов.

Поэтому основной упор должен делаться не на тотальных программах реактивного реагирования вроде создания вакцин. Они, безусловно, нужны и важны, но точно не являются панацеей. Спасти максимально большое число людей можно (и нужно) через улучшение качества их жизни, через личное здоровье каждого. Но как на этом зарабатывать миллиарды? Как продавать сотни миллионов доз вакцин и все более дорогие лекарства? В названии ВОЗ последняя буква явно лишняя – она вообще не про это. Она про заработки Биг Фармы. И только так ее можно и нужно рассматривать.