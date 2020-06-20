Мнение: Индекс миролюбия, гражданство за 2 месяца и население бСССР в 2050 году

20.06.2020, 17:35, Разное

1. Мы, оказывается, очень немирная, агрессивная страна. На заглавной карте, иллюстрирующей так называемый Глобальный индекс миролюбия, страны раскрашены по степени их «мирности», которую определяют западные эксперты (штаб-квартира составителей рейтинга находится в Австралии). Карта от 2018 года, но и в более актуальном рейтинге позиция России не особенно изменилась. Читатели пишут:

Наткнулся на изумительный материал – вам понравится. Индекс мирности по странам. В РФ с мирностью совсем беда, в Штатах гораздо лучше, даже в Саудии лучше, а вы и не знали.

154 место из 163 стран. Пакистан мирнее – 152 место. Даже Судан мирнее – 153 место. Украина мирнее с большим отрывом – 148. Штаты на 121 месте:

https://static.electronicsweekly.com/wp-content/uploads/2020/06/14104601/90511255-710E-4751-B7B5-5CDC7711F3F2.jpeg

Вот список из 23 критериев, по которым рассчитывается этот рейтинг:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глобальный_индекс_миролюбия

1. Количество внутренних и внешних войн (общее)

2. Погибших во внешних войнах (общее)

3. Погибших во внутренних войнах (общее)

4. Уровень организованных внутренних конфликтов (1-5 баллов)

5. Отношения с соседними странами (1-5 баллов)

6. Степень недоверия между гражданами (1-5 баллов)

7. Процент беженцев от общей численности населения (страны-источника)

8. Политическая неустойчивость (1-5 баллов)

9. Уровень уважения прав человека (уровень политического террора, качественная оценка)

10. Возможность террористических актов (1-5 баллов)

11. Количество убийств (на 100 000 человек)

12. Уровень тяжких преступлений (1-5 баллов)

13. Вероятность буйных демонстраций (1-5 баллов)

14. Количество заключённых (на 100 000 человек)

15. Количество офицеров полиции и служб безопасности (на 100 000 человек)

16. Процент военных расходов от ВВП

17. Количество военнослужащих (на 100 000 человек)

18. Импорт обычных видов оружия (на 100 000 человек)

19. Экспорт обычных видов оружия (на 100 000 человек)

20. Военное присутствие в составе войск ООН (общее количество)

21. Количество тяжёлого вооружения (на 100 000 человек)

22. Доступность стрелкового оружия и оружия лёгкого калибра (1-5 баллов)

23. Возможности армии или модернизированность военных сил (1-5 баллов)

Насколько эти пункты реально отражают мирность той или иной страны, судите сами.

Многое можно быстро проверить. По сравнению с США в России больше убийств (п. 11) и, вероятно, в целом тяжких преступлений (п. 12), больше на душу населения полицейских (п. 15) и военных (п. 17), незначительно больше военный процент в ВВП (п. 16), больше военный экспорт на душу (п. 19) и больше тяжёлого оружия на складах (п. 21), хотя, опять же, смотря какое оружие считать, танки или авианосцы.

Первые два пункта связаны с не до конца решённой алкогольной проблемой, остальные объясняются тем, что у нас просто в два раза меньше население, чем в США, а защищать нужно большую территорию. Делает ли это нас менее мирными, чем Штаты?

США, в свою очередь, ведут заметно больше войн (п. 1) и, видимо, теряют в них больше людей (п. 2), также в США очевидно выше уровень внутренних конфликтов (п. 4, см. расовые погромы), ниже степень доверия между гражданами (п. 6, вооружённые владельцы магазинов явно не доверяют погромщикам), выше политическая неустойчивость (п.8), выше вероятность буйных демонстраций (п. 13), гораздо выше количество заключённых на душу населения (п. 14), выше импорт оружия – Россия его почти не импортирует (п. 18), очевидно выше доступность стрелкового оружия (п. 22) и, вероятно, несколько выше возможности армии (п. 23).

Что же у нас остаётся? Внутренних войн ни США, ни Россия вроде как не ведут (п. 3). Отношения с сухопутными соседями (п. 5) у США при Трампе сильно испортились, да и почему нужно считать только ближайших соседей, если мы живём в глобальном мире? У России отношения с соседями – от прекрасных до ужасных, но на большей части границы они отличные. Беженцев из России формально больше (п.7), но в стране сейчас нет внутренних военных конфликтов, и те, кто «бежит» из России, по большей части просто пользуются возможностями западного законодательства для лёгкой эмиграции.

Права человека – слишком общее понятие, однако политического террора в России нет (п. 9), а вот в США преследования инакомыслящих налицо. Возможность терактов? В России классические теракты не исключены, но если считать школьные и прочие шутинги, то США не имеют здесь какого-то явного преимущества (п. 10). Наконец, участие в войсках ООН: по состоянию на март от России там числится 73 человека, а от США 29 – но разве это говорит о чём-либо?

2. По ссылке пишут, что по программе переселения соотечественников гражданство России можно получить всего за 2 месяца или немногим более. Также там есть несколько занимательных историй семей, которые приехали жить в Россию:

https://tass.ru/v-strane/7688021

Для жителей других стран, причем необязательно этнических русских, которые хотят переехать на ПМЖ в Россию, стать гражданами нашей страны, жить в ней и работать, уже 12 лет работает специальная программа переселения. Получение по ней гражданства иногда занимает рекордно короткий срок.

Может быть, дело в том, что в статье говорится о переезде в Красноярский край, а в каких-то других регионах ситуация обстоит совсем иначе? Я помню, как моя одногруппница, бывшая жительница Украины, не могла получить гражданство много лет, и получила его только после письма Владимиру Путину.

3. Вот как выглядит прогноз ООН по населению стран бывшего СССР к 2050 году:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-izmenitsia-chislennost-naseleniia-stran-byvshego-sssr-k-2050-godu-5eda4423a4a5606b6b187a28

Эксперты ООН ранее уже ошибались, предсказывая примерно такое же по масштабу снижение населения страны уже к 2015 году. Так что, пожалуй, у нас есть основания для более оптимистичного взгляда на будущее.

Вместе с тем, в ближайшие годы население России и вправду будет падать или, в лучшем случае, топтаться на месте. Демографию не обманешь – рождаемость у нас ниже уровня простого воспроизводства населения (СКР составляет 1,6 против 2,1), при этом мы вступили в демографическую яму, доставшуюся нам в наследство от 1990-х (число потенциальных матерей снижается). Нас может временно спасти рост продолжительности жизни, мы можем попытаться нарастить миграцию в страну (небезопасный вариант), но в любом случае обеспечить заметный прирост населения к середине века не получится, если только не произойдёт чудо.

В других постсоветских странах, за исключением Азербайджана и Средней Азии, дела будут идти, вероятно, ещё хуже, и здесь эксперты вряд ли ошибаются так сильно. Количество потенциальных переселенцев по программе возвращения соотечественников там сокращается, и на этот миграционный ресурс рассчитывать со временем уже не придётся. В Средней Азии тем временем идёт постепенный рост благосостояния, так что даже при росте населения далеко не факт, что число желающих переехать в Россию там вырастет.

Как полагаете, коллеги, как нужно решать России демографическую проблему? Насильственные методы, типа восстановления советского «налога на яйца», мне как-то не по душе.