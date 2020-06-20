 

Российские эскимосы отреагировали на переименование мороженого в США

20.06.2020, 17:16, Новости дня

Название «эскимо» для мороженого не звучит уничижительно для эскимосов Чукотки, поскольку оно не ассоциируется с первоначальным значением слова «эскимос», сообщила составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович.

«Для инуитов Канады, Аляски, возможно, (слово «эскимо») уничижительное. «Эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо». Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название «инуиты», – отметила РИА «Новости» Радунович.

Она добавила, что для жителей Чукотки слово «эскимос» не является уничижительным.

«Но так как мы входим в международную организацию, то мы тоже вместе с инуитами Аляски, Канады и Гренландии хотим, чтобы вместо «эскимосов» использовалось название «инуиты». Само слово «эскимо» используется уже давно и не ассоциируется с эскимосами, с «поедающими сырое мясо». Оно ассоциируется со вкусным, сладким мороженым. Ничего такого страшного в этом слове я не вижу», – добавила эксперт.

«Мы – инуиты, а мороженное – эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак», – заключила она.

Ранее Американская компания Dreyer’s заявила, что откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie.



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