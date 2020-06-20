Добровинский сыронизировал по поводу результатов экспертизы Ефремова

20.06.2020, 17:08, Новости дня

Адвокат родственников погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский высказался на тему результатов психолого-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

«То, что Михаил Ефремов вменяемый, – это здорово. То, что компенсацию не предлагают, – это еще лучше, потому что это только подтверждает желание семьи не брать никаких денег с господина Ефремова. Ну и здорово, что он вменяемый, это радует. У нас великий актер – вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?», – сказал Добровинский в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Защитник отметил, что результаты экспертизы не повлияют на судебный процесс.

«Если бы он был невменяемый – это было бы другое дело, его надо было бы лечить, а так как он здоровый мужчина, он все осознавал, свои деяния, когда садился за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, если наркотическое там есть, алкогольное точно», – отметил юрист.

В субботу адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщал, что юридические представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.