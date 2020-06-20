 

Песков прокомментировал экономические разногласия РФ и Белоруссии

20.06.2020, 17:08, Новости дня

Россия и Белоруссия терпеливо обсуждают свои экономические разногласия, однако они никак не скажутся на союзническом характере отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Это страна, с которой у нас, разумеется, есть проблемы по ряду параметров, прежде всего – экономические разногласия. Это нормально – объем и разновекторность наших отношений настолько велики, что это не может проходить беспроблемно. Поэтому мы терпеливо обсуждаем вместе все проблемы. Мы убеждены, что наличие этих проблем никоим образом не будет сказываться на союзническом характере наших отношений», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в апреле Минэкономразвития сообщало, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой.

Между тем 1 июня стало известно, что РФ нарастила поставки нефти в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».



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