Мнение: Война с памятниками. 20.06.2020
20.06.2020, 17:06, Разное
Памятник Сервантесу в Сан-Франциско. Иронично, но Сервантес несколько лет провел в рабстве на алжирской галере.
В том же парке, что и Сервантес.
Монарх-францисканец Джанниперо Серра, религиозный "отец" Калифорнии. Крестил местное население.
Полиция пыталась помешать сносу памятников в этом парке, но толпа под скандирование "Следующий!" шла валить следующий памятник.
Там же. Памятник Фрэнсису Скотту Ки. Известен тем, что приложил свою руку к написанию государственного гимна США.
Убивать белых!
Памятник Улиссу Гранту.
Линчевание памятника солдату Конфедерации в Райли.
Полиция охраняет спрятаный памятник Колумбу в Чикаго.
Вывоз памятника Колумбу в Хьюстоне.
Памятник маршалу Юберу Ляутею. "Прославился" колониальными войнами в Северной Африке.
Снос памятника генералу Пайку. Вашингтон, округ Колумбия.
Полиция охраняет Черчилля от протестующих в Лондоне.
Бригам Янг в Солт-Лейк-Сити.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет