Мнение: Война с памятниками. 20.06.2020

20.06.2020, 17:06, Разное



Памятник Сервантесу в Сан-Франциско. Иронично, но Сервантес несколько лет провел в рабстве на алжирской галере.



В том же парке, что и Сервантес.

Монарх-францисканец Джанниперо Серра, религиозный "отец" Калифорнии. Крестил местное население.



Полиция пыталась помешать сносу памятников в этом парке, но толпа под скандирование "Следующий!" шла валить следующий памятник.



Там же. Памятник Фрэнсису Скотту Ки. Известен тем, что приложил свою руку к написанию государственного гимна США.



Убивать белых!



Памятник Улиссу Гранту.



Линчевание памятника солдату Конфедерации в Райли.



Полиция охраняет спрятаный памятник Колумбу в Чикаго.



Вывоз памятника Колумбу в Хьюстоне.



Памятник маршалу Юберу Ляутею. "Прославился" колониальными войнами в Северной Африке.



Снос памятника генералу Пайку. Вашингтон, округ Колумбия.



Полиция охраняет Черчилля от протестующих в Лондоне.



Бригам Янг в Солт-Лейк-Сити.