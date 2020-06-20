Мнение: Война с памятниками. 20.06.2020

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20.06.2020, 17:06, Разное


Памятник Сервантесу в Сан-Франциско. Иронично, но Сервантес несколько лет провел в рабстве на алжирской галере.


В том же парке, что и Сервантес.
Монарх-францисканец Джанниперо Серра, религиозный "отец" Калифорнии. Крестил местное население.


Полиция пыталась помешать сносу памятников в этом парке, но толпа под скандирование "Следующий!" шла валить следующий памятник.


Там же. Памятник Фрэнсису Скотту Ки. Известен тем, что приложил свою руку к написанию государственного гимна США.


Убивать белых!


Памятник Улиссу Гранту.


Линчевание памятника солдату Конфедерации в Райли.


Полиция охраняет спрятаный памятник Колумбу в Чикаго.


Вывоз памятника Колумбу в Хьюстоне.


Памятник маршалу Юберу Ляутею. "Прославился" колониальными войнами в Северной Африке.


Снос памятника генералу Пайку. Вашингтон, округ Колумбия.


Полиция охраняет Черчилля от протестующих в Лондоне.


Бригам Янг в Солт-Лейк-Сити.

Источник: Colonel Cassad



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