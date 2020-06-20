“Шаг в будущее”: ГУУ открыл в Москве две фотовыставки об искусственном интеллекте

20.06.2020, 17:05, Разное

В преддверии форума ГУУ открыл две выставки “Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика”. Их можно будет увидеть на Арбате и Тверском бульваре.

На стендах будут размещены различные кадры, сделанные во время заседания дискуссионной площадки III Международного форума “Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. SmartNations: экономика цифрового равенства”. В 2019 году ее посетили ученые и представители 42 вузов из 35 регионов России.

В ГУУ отметили, что ознакомиться с выставкой можно будет до 30 июня 2020 года.