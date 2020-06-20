Умер автор хита “На заре” Олег Парастаев

20.06.2020, 17:05, Разное

Олег Парастаев ушел из жизни ранним утром 20 июня в возрасте 61 года. Авторы публикации выразили свои соболезнования родным и близким музыканта.

“Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант, композитор, а также любящий отец и муж”, – указано в записи во “ВКонтакте”.

Олег Парастаев был известен как солист и клавишник известной российской рок-группы “Альянс”. Именно он написал для коллектива бессмертный хит “На заре”. Вместе с группой Парастаев в 1987 году стал лауреатом первого рок-лабораторского “Фестиваля надежд”, на котором “Альянс” исполнил композиции “Дайте огня”, “Фальстарт” и “На заре”.

Поклонники артиста выразили свои сожаления и соболезнования в связи со смертью артиста. Некоторые подметили, что музыкант умер как раз на заре.

“Ушел на заре, получается”, “Царствие небесное”, “Примите соболезнования…хороший музыкант и композитор.. Вечная память!”, – писали комментаторы.