“Спартак” попросил отпустить задержанных болельщиков
20.06.2020, 16:55, Новости дня
Московский “Спартак” обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков. При этом клуб призвал своих игроков воздержаться под посещения выездных матчей.
В пятницу вечером футболисты “Спартака” отправились в Тулу на матч 23 тура российской премьер-лиги с местным “Арсеналом”. Болельщики проводили команду на выезд. При этом несколько фанатов были задержаны полицией за переговораживание проезжей части и зажжение файеров. Против них возбуждены дела по статье хулиганство.
Как сообщает ТАСС, “Спартак” обратился к правоохранительным органам столицы отпустить задержанных болельщиков. При этом клуб призвал своих болельщиков соблюдать все нормы правопорядка. Также клуб попросил болельщиков не посещать выездные матчи, так как это запрещено регламентом.
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