 

Кремль: Путина волнуют договоренности с США на фоне протестов

20.06.2020, 16:54, Новости дня

Российский президент Владимир Путин обеспокоен тем, насколько он может доверять договоренностям с президентом Дональдом Трампом на фоне протестов в США, сообщило российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина.

Госдепартамент США накануне заявил, что американские и российские дипломаты должны обсудить «взаимосогласованные темы, связанные с будущим контроля над вооружениями» в Австрии на следующей неделе.

Имея в виду Дональда Трампа, Песков заявил, что Путину необходимо понимать, что он может «доверять договоренностям с политическим визави».

По словам Пескова, растущая непредсказуемость шагов Вашингтона вызывает обеспокоенность в мировых столицах.

«И президенту Путину важно понимать, что у него есть визави [Трамп], который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить», – добавил Песков.



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