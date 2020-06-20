 

В Москве назвали поведение Вашингтона непредсказуемым

20.06.2020, 16:53, Новости дня

Многие страны в мире, включая Россию, обеспокоены непредсказуемым поведением США, Москва рассчитывает на обсуждение стратегической стабильности с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Растущая доля непредсказуемости в некоторых шагах Вашингтона я является поводом для беспокойства во многих мировых столицах, в том числе и в Москве. Сейчас это уже приобретает форму тенденции. И, конечно, это не то, к чему привыкли мировые столицы при ведении межгосударственных дел», – сообщил Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что дипломатия – это не «газетное явление» и не то, что передается через социальные сети.

«И по многим наиболее чувствительным областям, таким, к которым относится и тема стратстабильности, подобный диалог не терпит шума. Результативность этого диалога зависит от герметичности процесса переговоров. Здесь герметичность существенно страдает», – отметил он.

При этом российский лидер Владимир Путин не считает возможным комментировать беспорядки в США, но его беспокоят возможные последствия этих событий на отношениях с Россией.

«Его (Путина – прим. ВЗГЛЯД) волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави. Насколько можно считать предсказуемым и прогнозируемым твоего политического визави. В данном случае президента США. Законного президента Соединенных Штатов Америки Трампа. Наверняка президента Путина волнует возможность предпринимать действия для того, чтобы не просто вывести наши двусторонние отношения из этого ужасного состояния, а для того, чтобы не оголять дальше мировую безопасность и мировую стабильность. Мы живем на пороге, когда буквально за несколько месяцев мы с вами можем остаться впервые за долгое время, за несколько десятилетий можем остаться без единого документа, который хоть как-то регулирует зону стабильности. Это абсолютно опасная ситуация для всего мира. И президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить», – рассказал Песков.

Напомним, погромы в Соединенных Штатах спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Мужчину похоронили в США.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.



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