 

Джонни Депп в образе Джека Воробья нанес виртуальный визит в детскую больницу

20.06.2020, 16:50, Разное

Пока адвокаты работают над его судебными разбирательствами с Эмбер Херд, сам Джонни Депп посвящает время благотворительности. Вчера он нанес виртуальный визит в детскую больницу в Квинсленде, Австралия, заранее перевоплотившись в своего знаменитого героя капитана Джека Воробья из “Пиратов Карибского моря”. Депп подключился к прямому эфиру телеканала Juiced TV, который транслируется в больнице и в котором участвуют маленькие пациенты. Появление мировой знаменитости не было анонсировано заранее и привело в восторг всех детей.

Прошло уже пару лет, как я был здесь, и должен признаться, что скучаю, поэтому решил поприветствовать вас таким образом. Это замечательная возможность. Я с каждым из вас, и каждому из вас я посылаю свою любовь, а также всю мою непочтительность и невежество, ведь быть таким – весело, – обратился Джонни к пациентам.

Подобные визиты – только реальные – Джонни совершает довольно часто. Конечно, не в больницы Австралии, а, например, в лондонскую больницу Great Ormond Street. Особенное значение такие акции доброты приобрели для Джонни в 2007 году, когда серьезно заболела его дочь Лили Роуз. Ей было диагностировано заражение кишечной инфекцией, которая вызвала почечную недостаточность. Лили Роуз пролежала в палате 9 дней, и все это время вахту у ее кровати несли Джонни Депп и его гражданская жена Ванесса Паради. После того как Лили-Роуз вылечилась, Депп пожертвовал 2 миллиона долларов в помощь лечебному заведению. И позже он вспоминал об этом в интервью на шоу Грэма Нортона. Когда его спросили о благотворительной деятельности и о посещении детских больниц в костюме Джека Воробья, Джонни ответил:

Для меня эти визиты – подарок. Дети делают мне подарок. Когда моя дочь была в больнице Great Ormond Street, это было самым страшным периодом моей жизни. Я всегда поддерживал больницы, но после того ужасного опыта посещения стали более важными. Дети всегда очень храбрые. А вот вызвать улыбку или смех у их родителей значит для меня очень много.

Лили-Роуз Депп на одном из показов Chanel



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