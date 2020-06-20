 

Песков назвал позитивный момент в острой западной реакции на статью Путина

20.06.2020, 16:48, Новости дня

Критика некоторых западных стран статьи президента Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуема, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой. Но нет худа без добра. Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Критика в адрес публикация хоть и была предсказуема, но не совсем понятна, отметил при этом представитель Кремля.

«Статья Путина основывается на архивных документах, на известных ранее и неизвестных доселе, которые были открыты только во время работы президента над этим материалом. Поэтому здесь не идет речь о какой-то интерпретации, здесь идет речь об изложении неопровержимых и задокументированных исторических фактов», – отметил он.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.

Главный редактор американского журнала National Interest, в котором материал Путина также был опубликован, заявил, что статья вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».



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