Россиян предупредили о заморозках
20.06.2020, 16:48, Новости дня
На юге Урала и Сибири 20 июня могут активизироваться атмосферные фронты вследствие прихода воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии, сообщили специалисты Гидрометцентра.
Как отмечают синоптики, возможны ливни. Когда интенсивность осадков снизится, ночные температуры могут опуститься ниже нуля, передает РИА «Новости».
Так, в Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской областях прогнозируется до минус двух градусов ночью. На юг Тюменской области может прийти похолодание до минус пяти.
Метеорологи также предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Хакасии и Туве.
В субботу в Москве прошел мощный ливень, в одном из районов выпал град размером с орех, в нескольких других частях города затопило дороги. Более того, в московском парке Коломенское молния ударила в место, где стояли два человека, пострадавших госпитализировали.
Ранее синоптики сообщили, что дневная температура в центре Европейской РФ снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины нынешней недели.
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