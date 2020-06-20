По факту слежки за Порошенко открыто уголовное производство – Арьев

20.06.2020, 16:45, Новости дня

Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов по факту слежки за пятым президентом Украины, нардепом от “Европейской солидарности” Петром Порошенко. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Владимир Арьев.

“Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили [Государственному бюро расследований”, – написал он.

В ответе Офиса генпрокурора, скан-копию которого опубликовал депутат, сказано, что уголовное производство было открыто 12 июня по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа).

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Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от “Европейской солидарности”. 9 июня генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова заявляла, что пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве. Позже она сообщила о закрытии трех дел. В свою очередь, в ГБР сообщили об открытии еще одного производства.

12 июня нардеп от “Европейской солидарности” Артур Герасимов заявил, что правоохранительные органы незаконно следят за Порошенко. Это произошло вскоре после того, как ему вручили подозрение в деле о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила “Украинская правда”, после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Представители обвинения заявили, что будут просить отпустить Порошенко под личное обязательство. В заседании объявлен перерыв до 1 июля.