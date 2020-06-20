“Ложные от начала до конца”. Глава МИД Эстонии раскритиковал исторические тезисы Путина

20.06.2020, 16:45, Новости дня

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Facebook раскритиковал президента РФ Владимира Путина за трактовку истории Балтийских стран во время Второй мировой войны.

“В опубликованном 19 июня номере журнала National Interest на тему Второй мировой войны президент России Владимир Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив. Он отдельно говорит и о Балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей и это соответствовало международному и внутригосударственном праву того времени. Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю”, – заявил министр.

Он отметил, что особенно цинично озвучивать такие утверждения на неделе, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации балтийских стран.

Tänases ajakirjas National Interest avaldatud artiklis teise maailmasõja kohta jätkab Venemaa president Putin võltsi… Posted by Urmas Reinsalu on Reede, 19. juuni 2020

“Правосудие в преступлениях против человечности необходимо, чтобы избежать их повторения и обеспечить справедливость. Поэтому в интересах общего будущего Европы в публичном международном суде должны быть вынесены юридические решения о преступлениях против человечности, совершенных режимом, представляющим коммунистическую идеологию Советского Союза”, – заявил Рейнсалу.

Путин в своей статье, заявил что оккупация Литвы, Латвии и Эстонии Советским Союзом в 1940 году была “законной”.

“Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические, военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе, с согласия выборных органов власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени”, – утверждает Путин.

Страны Балтии были оккупированы летом 1940 года на основании договоренностей с фашистской Германией, после предъявления ультиматумов правительствам Литвы, Латвии и Эстонии: Москва обвинила республики в нарушении договоренностей с СССР, в частности в нарушении нейтралитета, и потребовала допустить на территорию стран дополнительные советские войска. После увеличения военного контингента в странах Балтии прошли выборы, победу на которых одержали просоветские силы. Новые правительства в скором времени объявили о вхождении в состав СССР.

В то же время многими западными странами это было расценено как оккупация. Так, в трех резолюциях Совета Европы (1960, 1994 и 2005 годов) включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР называлось оккупацией, аннексией и насильственной инкорпорацией.

В совместном заявлении президента Латвии Эгилса Левитса, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Эстонии Керсти Кальюлайд, опубликованном 7 мая 2020 года по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, подчеркивалось, что “СССР использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран”.

“Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза”, – говорилось в заявлении.