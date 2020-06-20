Позорники

20.06.2020, 16:40, Разное

Лучше вообще не возвращаться, чем так, как матчем в Сочи возвратился российский футбол.

Взрослые бородатые дядьки из клуба «Сочи» устроили себе праздник, забив десять голов пацанве из «Ростова». Можно поздравить российский футбол с долгожданным возвращением — отвратительнее зрелища я давно не видел, если видел вообще. Рестарт на олимпийском стадионе «Фишт» войдет в историю российского футбола как пошлое и позорное явление в исполнении людей, которым неведомы не то что принципы фэйр-плей, а вообще элементарные представления о морали. Избивать маленьких — удел персонажей, которых лучше держать от детей подальше.

Про патовую ситуацию с матчем «Сочи» — «Ростов» за двое предшествующих суток написано было много. Она в самом деле оказалась резко нестандартной. В канун возобновления чемпионата РФ в «Ростове» были выявлены шестеро зараженных известным вирусом футболистов основы, в результате чего претендент на попадание в Лигу чемпионов сел на двухнедельный карантин в количестве 42-х человек. То есть отправляться в Сочи даже молодежным составом команда не могла ни при каких обстоятельствах.

То, что коварный вирус мог проникнуть в находящуюся в тренировочно-изоляционном режиме команду, наверное, есть чья-то конкретная вина. Возможно, в том числе и главного тренера Валерия Карпина, который вроде бы отпустил Хорена Байрамяна повидаться с родственниками, после чего у игрока якобы и проявились известные симптомы. Кто проштрафился и как кого наказывать — это вопрос третий. Вопрос первый — лечиться и ждать.

Вопрос второй встал во весь рост: что делать с матчем? У Российского футбольного союза, который так браво рапортовал о скором возвращении чемпионата, да еще с 10-процентным болельщицким раствором, четкого плана действий на случай подобного форс-мажора, как водится, не оказалось. Один резервный день был предусмотрен, но перенести матч можно только с согласия обеих команд. Кроме того, срок изоляции сделал невозможным проведение еще двух игр с участием «Ростова» — с «Арсеналом» и «Краснодаром», так что один резервный день все равно не спасал.

ФК «Сочи» от переноса отказался категорически: клуб рядом с зоной вылета, не до благородных жестов. Взывания к совести и робкие просьбы войти в положение сердца героев спорта не тронули. «Ростов» в свою очередь счел неуместным соглашаться с неизбежным техническим поражением, и решил послать…нет, не «Сочи» и РФС, а в Сочи своих юниоров в возрасте от 16 до 18 лет. Чтобы не испортить праздник возвращения футбола, и по возможности защитить честь клуба.

Эта команда, средний возраст которой 17,2 года, даже не тренировалась.

Когда стороны согласовали условия проведения матча, общественность снова попыталась слегка надавить на «Сочи» с тайной надеждой, что хозяева выставят молодежный, или близкий к молодежному, состав. Со средним возрастом хотя бы лет 20. Чтобы по-честному, по-товарищески. И футболисты чувствовать умеют.

«Сочи» выставил основной боевой состав. А приезжие юнцы сдуру еще заранее забили гол престижа — на исходе первой же минуты, к тому же издевательски красиво. И тут их начали укатывать и утаптывать — методично, неумолимо и безжалостно, по-уголовному. Сосланный из «Зенита» в «Сочи» Александр Кокорин, кстати, посетовал в перерыве, что не настроились должным образом — и, настроившись, сделал хет-трик. Товарищи поддержали.

Вратарь «Ростова» Денис Попов спасал команду не меньше полутора десятка раз. Даже, вытянувшись струной, достал посланный Антоном Заболотным с «точки» мяч в левом нижнем углу. Пенальти был противостоянием Давида и Голиафа — комплекция фигурантов мифу соответствовала, все нормальные люди аплодировали понятно кому. Бились ребята стойко, как могли, но сила солому ломит.

Пропускал «Ростов», а репутацию на глазах всей страны стремительно терял «Сочи».

В перерыве все еще можно было спасти — нет, не приказом бросать играть, но хотя бы просто заменой тех, кто особо рвался добивать уже поплывших пацанов. Все равно бы ростовчане проиграли. Но нет, надо было улучшать разницу мячей и пополнять личные бомбардирские счета.

Этот результат следовало бы обнулить, признав не соответствующим духу и принципам футбола. Но он уже вписан в реестр, и отнюдь не золотыми буквами.

В отличие от многих моих восторженных коллег, я ждал футбольного рестарта без приличествующего случаю трепета. Мне вообще казалось, что рановато протрубили о возвращении, и не до конца продумали все риски.

Лучше бы вообще не начинали, чем вот так.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»