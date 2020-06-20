Ученые: Людям с избыточным весом тяжелее переносить COVID-19

20.06.2020, 16:30, Разное

Российские исследователи с помощью нового исследования выяснили, что людям с избыточным весом намного тяжелее переносить COVID-19. Они могут дольше оставаться носителями коронавируса.

Целью исследования было изучение развития заболевания и влияния на пациентов коронавируса. Во время научной работы удалось обнаружить новые факторы риска заражения. Если раньше коронавирус представлял большую опасность для людей преклонного возраста и тех, кто страдает от хронических недугов, то сейчас выяснилось: в группе риска пребывают и люди, имеющие избыточный вес.

По словам Татьяны Демидовой, представляющей Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, при обследовании больных медики учитывают такой фактор, как повышенная масса тела, ведь он может негативно отразиться на лечении. Согласно статистике, ожирение находится на втором месте среди заболеваний, ведущих к различным осложнениям. Первое место занимает артериальная гипертония с 49,7%.

Люди с излишней массой тела нередко попадают в реанимацию, поскольку их иммунная система сильно ослаблена и организму тяжелее противостоять инфекции. У таких пациентов также высок риск возникновения воспаления поджелудочной железы. У 30% людей, которые переболели COVID-19, была обнаружена данная проблема. Ученые смогли выяснить, что для этой категории коронавирус серьезнее, ведь у них он дольше протекает, а сами пациенты с ожирением в течение большего периода являются носителями заболевания.