 

«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

20.06.2020, 16:30, Новости дня

«Роскосмос» прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка раскрыла среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации, которая якобы составляет 370 тыс. рублей в месяц.

Как отметили в «Роскосмосе», служба внутреннего аудита регулярно проверяет предприятия ракетно-космической промышленности, сообщает РИА «Новости».

«Результаты таких проверок напрямую доводятся до генерального директора «Роскосмоса»», – рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Уточняется, что объединенная ракетно-космическая корпорация создавалась как холдинговая структура, которая объединит под собой всю промышленность при сохранении Федерального космического агентства и тем самым разделит полномочия исполнителя и заказчика. Однако позже эти задачи объединили под вновь созданной госкорпорацией «Роскосмос».

Напомним, как ранее «Новая газета» написала, что по итогам внутрикорпоративного аудита выяснилось, что с 2018 года в Объединенной ракетно-космической корпорации не реализовали ни один из профильных проектов, а сама корпорация тащит за собой многомиллионные убытки. Однако при этом средняя зарплата в 2019 году составляла 370 тыс. рублей, а двумя годами ранее – 523 тыс. рублей.

Ранее в Роскосмосе объяснили зарплаты в 400 тыс. рублей тем что величина средней зарплаты, которая указана в отчете за 2018 год, включает как оклад, так и выплату годовой премии сотрудникам по итогам 2017 года. 



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