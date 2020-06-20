 

Песков рассказал о потере памяти о Второй мировой у молодого поколения на Западе

20.06.2020, 16:30, Новости дня

Многие молодые люди на Западе не в курсе, кто с кем воевал и кто победил во Второй мировой войне, поскольку память об этих событиях искажена пропагандой, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Европе «практически отсутствует действующий механизм передачи исторической памяти и исторической правды молодым поколениям», сообщил Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Я не думаю, что очень много молодых людей, предположим, в возрасте 16-15 лет, в Великобритании, в Германии, во Франции, в США смогут дать простую картину: кто с кем воевал, кто находился в опасности, кто на кого напал и кто кого победил», – отметил он.

Точной статистики об этом нет, добавил Песков. «Но я убежден, что это именно так, и с моей точки зрения это трагедия», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в РФ ситуация иная, поскольку в стране нет семьи, которая не хранила бы память о Великой Отечественной войне и боль утрат.

В семьях на Западе, где, по идее, должны хранить память о Второй мировой, эта память «не совсем жива» или «прошла через фильтры пропаганды», направленной на «непризнание исторической правды».

«Я думаю, что ощущение опасности такого исторического забвения, ощущение неприемлемости этого с точки зрения будущих поколений, и было основным мотивом, которым руководствовался президент [России Владимир Путин], когда писал эту статью [о событиях, связанных со Второй мировой войной]», – заключил Песков.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

Историк Холокоста, научный сотрудник государственного израильского музея «Яд ва-Шем» Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной. В то же время Лондон, комментируя статью, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента» и выступил против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».



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