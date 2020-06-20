Ученые: Употребление кофе снижает риск развития аритмии

20.06.2020, 16:30, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет изучения влияния употребления кофе на динамику развития у людей аритмии. Выяснилось, что напиток способен снизить риск появления у человека упомянутого недуга.

В пятилетнем исследовании ученых, представляющих Калифорнийский университет (Сан-Франциско, США), приняли участие более 357 тысяч человек, среди которых у 8159 пациентов была диагностирована аритмия самых разных типов. Также был проанализирован фактор приверженности исследуемых к употреблению кофе в разных количествах. Результаты анализа показали, что любители популярного напитка были менее подвержены риску развития недуга в прямой зависимости от числа ежедневно употребляемых чашек. Так, показатель риска аритмии для людей, выпивавших одну-две чашки в день составлял 0,90, три-четыре чашки – 0,86, а пять и более – 0,85. Отмечается, что снижение уровня аритмии не наблюдалось лишь у лиц, страдающих желудочковыми комплексами.

“Результаты должны убедить пациентов и врачей в низком риске, связанном с регулярным употреблением кофе”, – резюмировал один из авторов исследования, доктор медицинских наук Юн-Чон Ким. Он также выразил надежду, что итоги научной работы побудят медиков осуществлять работу с пациентами с учетом персонализации специфических факторов образа их жизни, в том числе – нюансов употребления кофеина. Доклад об исследовании был представлен в рамках онлайн-собрания Общества ритма сердца HRS 2020 Science.