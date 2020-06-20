 

NTD – это мозазавр — учёные разгадали загадку гигантского окаменелого яйца из Антарктиды

20.06.2020, 16:18, Новости дня

Загадочная окаменелость, обнаруженная в Антарктиде, оказалась гигантским яйцом, возраст которого может достигать 68 миллионов лет. По мнению чилийских учёных, которые исследовали находку несколько лет, это яйцо могла отложить доисторическая ящерица — мозазавр. Эти огромные ящерицы вымерли около 66 миллионов лет назад вместе с динозаврами. Новая гипотеза ставит под сомнение принятую раньше версию о том, что мозазавры рожали живых детёнышей, передаёт NTD.

Эта загадочная окаменелость возрастом 68 миллионов лет оказалась яйцом с мягкой скорлупой. Такой вывод сделали чилийские учёные, которые исследовали находку с 2011 года. Яйцо обнаружили в Антарктиде.

РОДРИГО ОТЕРО, сотрудник Чилийского университета: Мы начали с гипотезы о том, что это внутренний орган какой-то морской рептилии. Также была версия о водорослях, которые каким-то образом спутались в клубок. Потом стало понятно, что нужен более глубокий и детальный анализ.

Специалисты сделали химический анализ и определили, что окаменелость — это скорлупа яйца. Структура у неё почти такая же, как у скорлупы яиц некоторых ящериц и змей. При этом размер доисторического яйца огромный: 29 на 20 см. Больше были только у вымерших слоновых птиц с Мадагаскара.

Рядом с находкой не было останков матери, а внутри неё оказалась пустота. Поэтому учёные строят разные предположения о том, кому принадлежало яйцо. Они полагают, что его могла отложить морская ящерица из семейства мозазавров.

АЛЕКСАНДР ВАРГАС, биолог: Принимая гипотезу о том, что это был мозазавр, можно провести параллель с нынешними ящерицами и подсчитать, насколько яйцо меньше тела взрослой особи. С этими данными можно решить уравнение и узнать размер мозазавра — гигантской ящерицы, отложившей яйцо. Мы предполагаем, что она была длиной от семи до 17 метров.

Гипотеза чилийских учёных ставит под сомнение версию о том, что мозазавры рожали живых детёнышей. Эти гигантские ящерицы вымерли вместе с динозаврами 66 миллионов лет назад.

Дата выхода в эфир 18 июня 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Автоновости: Новая версия SEAT Ateca готовится к дебюту

19.06 / Трамп о расизме в США: “К сожалению, скорее всего, что-то есть”

16.05 / “Телефонная атака с неизвестных номеров”. В студии Шустера назвали действия Дубинского провокацией

03.06 / В Офисе президента прокомментировали попытку “продать” должность главы Харьковской ОГА

14.05 / Приходы сократят отчисления Московской патриархии

08.05 / В Якутии коронавирусом заразились 34 студента Восточного федерального университета

16.05 / Незавидное положение борцов с коронавирусом усугубили зарплатные ведомости

21.04 / Роспотребнадзор дал новые рекомендации магазинам о правилах безопасности

08.05 / Комитет по разведке опубликовал секретные стенограммы российского расследования

20.04 / Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска