Психологи рассказали о преимуществах и недостатках сна ребенка с мягкой игрушкой

20.06.2020, 16:17, Разное

Зарубежные специалисты провели анализ ряда исследований, посвященных теме привычки детей спать с мягкими игрушками. На основании результатов эксперты информировали о том, какие преимущества и недостатки имеются у данного процесса.

По словам психологов, мягкие игрушки имеют свойство к накоплению пыли, грязи и других компонентов мелкодисперсного характера. Это дает основание утверждать, что сон с подобными любимцами может нанести детям вред, заключающийся в появлении аллергических реакций, систематическом насморке и даже кишечных расстройствах. С другой стороны – искусственный “питомец” формирует у ребенка эффект привыкания и восприятие игрушки как друга, которого жалко бросать. Более того, присутствие такого постоянного спутника в постели успокаивает малыша, ограждая от боязни ночных кошмаров. Таким образом, как полагают специалисты, несмотря на негативные факторы, лишать детей такой привычки спонтанно может быть небезопасным для их психики.

Эксперты рекомендуют осуществлять процесс отучения мягко и постепенно. Кроме того, для обеспечения безопасности ребенка, в период адаптации, необходимо выполнять ряд профилактических мер. К ним, в частности, относятся регулярная чистка и стирка мягкой игрушки от пыли и грязи, а также отодвигание её слегка в сторону после того, как ребенок уснул. Также специалисты советуют при покупке аксессуара заблаговременно убедиться в отсутствии наличия в нем гипоаллергенных материалов и мелких деталей, способных нанести вред малышу. Об этом сообщает издание Globalmsk.ru.