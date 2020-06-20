Песков объяснил, как «Северный поток – 2» может укрепить безопасность Европы

20.06.2020, 16:16, Новости дня

Проект «Северный поток – 2» может поспособствовать укреплению энергетической безопасности Европы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован, и что этот проект в конечном итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента», – сообщил Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

США, по мнению Пескова, ведут себя в ситуации с этим проектом как недобросовестный конкурент. «Все, что происходит вокруг «Северного потока – 2», очень красноречиво это все подтверждает», – отметил он.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». Выяснилось, что санкции могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.