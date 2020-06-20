 

Песков объяснил, как «Северный поток – 2» может укрепить безопасность Европы

20.06.2020, 16:16, Новости дня

Проект «Северный поток – 2» может поспособствовать укреплению энергетической безопасности Европы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован, и что этот проект в конечном итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента», – сообщил Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

США, по мнению Пескова, ведут себя в ситуации с этим проектом как недобросовестный конкурент. «Все, что происходит вокруг «Северного потока – 2», очень красноречиво это все подтверждает», – отметил он.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». Выяснилось, что санкции могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

11.04 / Безработица, врачи, пожар рядом с Чернобылем. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

16.04 / Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

25.05 / Рубль вырос к доллару и евро

05.05 / Трамп внес в Сенат США кандидатуру первого с 2008 года посла в Белоруссии

10.05 / Посольство Великобритании заявило, что украинцам для выезда за границу нужно разрешение от МИД

09.06 / Под автомобилем военной полиции РФ в Сирии взорвалась бомба

15.06 / Вирусолог рассказал о характере второй волны COVID-19

08.06 / Газпром назвал условие переговоров с Белоруссией

15.04 / Лев Гудков: «Путин уходит от ответственности везде, где только можно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска