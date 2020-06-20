 

Мнение: Чем пахнет Москва?

20.06.2020, 16:10, Разное

Поймал себя на мысли, что не чувствую запахов улиц Москвы. Может за два месяца карантина у меня обоняние атрофировалось? В Казани-то привык к тому, что с утра вокруг – запахи леса, днем – запахи цветов…

А в Москве – только асфальт, тротуары, дома, автомобили… И мне уже начинает казаться что все это вообще ничем не пахнут.  Кажется, что даже у деревьев в Москве нет запахов. Хотя раньше, до самоизоялции и в Москве вроде бы были запахи….

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Похвала скупости

11.06 / Анна Калашникова мучается в больнице с болями и температурой

05.05 / Скандалы: Спасти офшоры и олигархов

10.06 / Конституционный суд против конституционных прав граждан

28.04 / Названы смартфоны Xiaomi и Redmi с новой опцией Super Wallpap в MIUI 12

05.05 / Китайские исследователи обнаружили SARS-CoV-2 в воздухе нескольких больниц в Ухане

28.04 / «Капитал Медицинское Страхование» и Капитал Life поддержали рок-марафон «Спасибо врачам»

21.04 / Скандалы: Запрещай и властвуй

11.06 / Норкин озвучил сроки возвращения на телевидение

06.05 / Ученые назвали утренний секс полезным для здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска