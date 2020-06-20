Мнение: Чем пахнет Москва?

20.06.2020, 16:10, Разное

Поймал себя на мысли, что не чувствую запахов улиц Москвы. Может за два месяца карантина у меня обоняние атрофировалось? В Казани-то привык к тому, что с утра вокруг – запахи леса, днем – запахи цветов…

А в Москве – только асфальт, тротуары, дома, автомобили… И мне уже начинает казаться что все это вообще ничем не пахнут. Кажется, что даже у деревьев в Москве нет запахов. Хотя раньше, до самоизоялции и в Москве вроде бы были запахи….