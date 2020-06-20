Российские эксперты занимаются разработкой пива с полезными свойствами кефира

20.06.2020, 16:09, Разное

Специалисты из Санкт-Петербурга в настоящее время ведут научное исследование с целью создания пива, обладающего полезными свойствами кефира. По мнению экспертов, благотворные качества напитку принесет новый ингредиент, открытый еще в начале XIX века.

Таким ингредиентом являются тропические дрожжи, которые были открыты знаменитым французским микробиологом Анри Буларом в 20-х годах прошлого столетия во время его путешествия по странам Индокитая. Найденный компонент, являясь природным пробиотиком, был у местных жителей испытанным средством в борьбе с холерой. Впоследствии состав был запатентован ученым как средство от диареи. В настоящее время исследователи из Северной столицы решили использовать тропические дрожжи как компонент для создания пива. Исследовательская работа была начата еще в марте текущего года, однако из-за пандемии коронавируса она была временно приостановлена. К слову, по информации одного из соавторов разработки Артема Морозова, аналогичными изысканиями занимаются исследователи и в других странах, однако пока результаты таких разработок в научных изданиях опубликованы не были.

Как рассказали авторы проекта, предполагаемый вкус нового напитка будет отличаться от традиционного и содержать некие “тропические нотки”, а его крепость будет уступать обычному пиву. Также, при условии успешного завершения разработки, стоимость продукта не будет слишком дорогой – её отнесут к “среднему сегменту”.