Несколько улиц в Москве затопило из-за сильного ливня с грозой

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20.06.2020, 16:08, Новости дня

В Москве прошел мощный ливень, в одном из районов выпал град размером с орех, в нескольких других частях города затопило дороги.

Жители района Чертаново сообщили, что поток прошел по улице и размыл дорогу, передает РЕН-ТВ.

Также одна из жительниц города запечатлела в ролике, как крупные градины падают на асфальт и припаркованные автомобили.

  

Также пользователи сообщают, что на Варшавском шоссе полностью затопило подземный переход.

  

В другом ролике затопило проспект Андропова, в ролике запечатлены работники дорожных служб, стоящие по пояс в воде.

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Публикация от Наталья Ростокинская (@rostokinskaia) 20 Июн 2020 в 4:55 PDT

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости», что в столице за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

«По количеству осадков может выпасть от нуля до 30 миллиметров при норме 75», – отметил специалист. По его словам, дожди закончатся только в первой половине ночи.

Также в субботу сообщалось, что от удара молнии в Коломенском пострадали два человека.



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