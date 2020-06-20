Несколько улиц в Москве затопило из-за сильного ливня с грозой
20.06.2020, 16:08, Новости дня
В Москве прошел мощный ливень, в одном из районов выпал град размером с орех, в нескольких других частях города затопило дороги.
Жители района Чертаново сообщили, что поток прошел по улице и размыл дорогу, передает РЕН-ТВ.
Также одна из жительниц города запечатлела в ролике, как крупные градины падают на асфальт и припаркованные автомобили.
Также пользователи сообщают, что на Варшавском шоссе полностью затопило подземный переход.
В другом ролике затопило проспект Андропова, в ролике запечатлены работники дорожных служб, стоящие по пояс в воде.
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости», что в столице за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
«По количеству осадков может выпасть от нуля до 30 миллиметров при норме 75», – отметил специалист. По его словам, дожди закончатся только в первой половине ночи.
Также в субботу сообщалось, что от удара молнии в Коломенском пострадали два человека.
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