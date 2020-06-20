Адвокат Ефремова рассказал, как пьяный водитель убил всю его семью

20.06.2020, 16:08, Новости дня

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, что больше 30 лет назад в автокатастрофе по вине пьяного водителя погибла вся его семья.

«В 87 году в один день по вине пьяного водителя за рулем «Камаза» погибла вся моя семья. Мне было 15 лет. Папа, мама, два брата. Когда мои родственники узнали, что у водителя осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на контакт и сделали все, чтобы виновника аварии не посадили. Я знаю, как люди ведут себя в горе. И я сам криминалист, у меня 20 лет стажа», – рассказал Пашаев в интервью StarHit.

Также в субботу Пашаев сообщал, что юридические представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.

До этого представитель семьи Сергея Захарова Александр Добровинский неоднократно заявлял, что семья приняла решение «не брать ни одной копейки» с Ефремова.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.