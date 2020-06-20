В «Опоре России» рассказали о влиянии поправок к Конституции на уровень медицины

20.06.2020, 16:08, Новости дня

«С принятием поправок к Конституции в медицину будут вкладываться еще большие средства. С учетом того опыта, который мы получили в борьбе с коронавирусом, Конституция гарантирует гражданам РФ, что доступная и качественная медпомощь будет обеспечена на всех уровнях», – сказал газете ВЗГЛЯД президент «Опоры России» Александр Калинин.

«В Конституцию нашей страны вносится поправка в 72-ю статью о доступной и качественной медицине для каждого. Конституционные статьи – это нормы прямого действия. К статье 72-й в новой редакции нужно будет апеллировать, если люди вдруг столкнутся с некачественной медицинской помощью или ее недоступностью», – сказал Александр Калинин.

Президент «Опоры России» напомнил, что в статью 132-ю Конституции вносятся поправки о том, что доступность медпомощи должны обеспечивать органы местного самоуправления. «А это в том числе появление новых сельских фельдшерских пунктов. Это развитие первичного звена здравоохранения. Также на государство возлагается создание условий для ведения здорового образа жизни», – подчеркнул собеседник.

В субботу президент Владимир Путин на встрече с врачами заявил, что все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе. При этом выплаты не будут облагаться налогом. Путин особо отметил, что необходимо поощрить молодых медиков. «В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии», – сказал Путин.

Кроме того, глава государства потребовал решить вопрос с выплатой отпускных. По его словам, многие медики откладывают и переносят летний отдых. Президент выразил слова соболезнования семьям медиков, которые потеряли близких: «Ваши родные до конца выполнили свой долг, они настоящие герои».

«Медики самоотверженно борются и боролись за жизнь каждого россиянина. К сожалению, более 500 медицинских работников погибли. Они находились на самом переднем крае борьбы. Светлая им память, они настоящие герои», – сказал Калинин.

Президент «Опоры России» отметил, что по сравнению с другими странами в РФ очень низкая смертность от коронавируса «во много благодаря тому, что наша система здравоохранения оказалась одной из лучших в мире, как и наши врачи». «Это люди, техника, это отношение», – подытожил Калинин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.