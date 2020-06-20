Агроном рассказала, надо ли мыть ягоды

20.06.2020, 15:53, Новости дня

Летние ягоды, например, землянику или малину, совсем не обязательно мыть, так как землянику обрабатывают слабым раствором антибиотиков непосредственно перед перевозкой, рассказала агроном, плодоовощевод Елизавета Тихонова.

«Все страшные вещи погибают во время транспортировки. Кроме того, как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется слюной, а потом дезинфицируется в желудке, в котором просто соляная кислота с жутким pH», – сказала агроном в интервью радио Sputnik.

По ее словам, если земляника стояла в холодильнике, то ее можно помыть горячей или теплой водой, чтобы согреть.

«Землянику обрабатывают химикатами в период, когда еще не идет формирование ягоды. Саму ягоду обрабатывают слабыми растворами антибиотиков в том случае, если очень далеко перевозят: например, из Турции в Россию, чтобы ягоды не заболели в течение перевозки. Но это очень слабые растворы, бояться нечего», – отметила агроном.

Кроме того, по мнению Тихоновой малина вообще не подвергается никаким обработкам.

«Малину обрабатывают только в период, когда еще нет ягод, сразу после цветения. Эти обработки не остаются в ягодах, они разлагаются. Если вы берете ягоду на варенье, беспокоиться вообще не о чем. Если берете на еду, просто ополосните для собственного успокоения, больше ничего делать не надо», – сообщила она.

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