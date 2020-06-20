Названо самое короткое расстояние для удара США по России

20.06.2020, 15:48, Новости дня

Наиболее короткое расстояние между США и Россией находится над Северным полюсом, американские военные более 70 лет отрабатывают нанесение ударов через него, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», – цитируют Шурыгина «Известия».

По его словам, американские бомбардировщики ранее не могли пробиться через ПВО СССР и страны Варшавского договора.

«Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США – запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны. Этот элемент отрабатывается и сейчас», – сказал он.

Ранее украинская консалтинговая компания Defense Express заявила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по РФ без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства.