 

Молния ударила в двух человек в парке в Москве

20.06.2020, 15:48, Новости дня

В московском парке Коломенское молния ударила в место, где стояли два человека, пострадавших госпитализировали, пишут СМИ.

От удара молнии мужчина и женщина упали на землю и не смогли подняться после разряда, передает РЕН-ТВ. Также телеканал опубликовал видеозапись с места событий.

К данному моменту 45-летнего мужчину и 44-летнюю женщину госпитализировали.

Ранее в Петербурге во время грозы и сильного ветра погибли крановщик и ребенок.



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