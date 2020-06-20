Молния ударила в двух человек в парке в Москве

20.06.2020, 15:48, Новости дня

В московском парке Коломенское молния ударила в место, где стояли два человека, пострадавших госпитализировали, пишут СМИ.

От удара молнии мужчина и женщина упали на землю и не смогли подняться после разряда, передает РЕН-ТВ. Также телеканал опубликовал видеозапись с места событий.

К данному моменту 45-летнего мужчину и 44-летнюю женщину госпитализировали.

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