 

Жириновский назвал матч “Сочи” – “Ростов” издевательством и призвал отменить результат

20.06.2020, 15:42, Новости дня

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат скандального матча чемпионата РФ по футболу между "Сочи" и "Ростовом". В поединке 23 тура ростовчане были представлены игроками, чей возраст не превышает 20 лет.

"Сочи" обыграл "Ростов" со счетом 10:1 и причина разгрома в том, что ростовчане играли запасным составом — основной оказался на карантине из-за коронавируса, который был выявлен у шести игроков.Отказ "Сочи" от переноса матча вызвал осуждение от многих болельщиков".

"Мы возмущены руководством премьер-лиги и РФС, не перенесших этот матч. Руководство "Ростова" было вынуждено отправить запасной состав и в итоге это был не матч, а издевательство", — написал Жириновский в своем телеграм-канале.

"Эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства. Необходимо встать на защиту футболистов "Ростова", отменить результат матча и назначить повторную встречу, когда команда сможет выставить основной состав".

Напомним, что благодаря этой победе "Сочи" установил рекорд по забитым голам в одном матче. В свою очередь, даже несмотря на десяток пропущенных мячей одним из героев матча стал 17-летний вратарь Денис Попов, совершивший 15 сейвов. Это также стало новым рекордом РПЛ.

Болельщики "Ростова" уже глубокой ночью встречали автобус с командой молодых футболистов, как героев.



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